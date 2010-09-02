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KAZAKİSTAN'DA 2 POLONYALI DAĞCI KAYIP ASTANA (A.A)

02 Eylül 2010 12:20

-KAZAKİSTAN'DA 2 POLONYALI DAĞCI KAYIP ASTANA (A.A) - 02.09.2010 - Kazakistan'da iki Polonyalı dağcının, Tengri dağına tırmanırken kaybolduğu bildirildi.  Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almatı yakınlarındaki Tengri dağına zirve tırmanışı yapan Polonyalı dağcılar Michael Kasperski ve Piotr Zvolinkky'nin kaybolduğu belirtildi.   Polonyalı dağcıların bulunması için helikopterlerle bölgenin tarandığı, hava şartlarının kötüleşmesinin çalışmaları zorlaştırdığı ifade edildi.  Arama Kurtarma Ekibinin başkanı Sergey Tolkunov, hava şartlarının kötüye gitmesinin, arama çalışmalarının sağlıklı yürümesine imkan vermediğini kaydetti. 

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