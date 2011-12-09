-Kazakistan'da 16 bin suçlu için af ASTANA (A.A)- 09.12.2011 - İsa Yıldıran - Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 20'nci yıl dönümü nedeniyle 16 binden fazla suçlu için af kanunu çıkartıldığı bildirildi. Adalet Bakanı Raşid Tusupbekov, Kazakistan Parlamentosu ile Senatosu'nun, bağımsızlığın 20. yıl dönümü dolayısıyla 2 bin 142'si hala cezaevinde olan toplam 16 bin 187 suçlu hakkında af kanunu çıkarttığını söyledi. Tusupbekov, küçük ve orta dereceli bir suçtan mahkum olanlar ile 18 yaşından küçükler, hamile kadınlar, küçük çocuklu kadınlar, yaşlılar ve engellilerin kanundan yararlanacağını ifade etti. Kanundan, yürürlüğe girmesinden önce suç işleyenler, davası karara bağlananlar, davası sürenler dışında, yürürlüğe girdikten hemen sonra teslim olanların da durumlarının incelenmesinin ardından yararlanabileceği kaydedildi. Çıkarılan af kanunu Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından kabul edilen 7'inci af kanunu olma özelliğini taşıyor.