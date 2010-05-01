T24- Kazakistan'da 1 Mayıs kutlamaları, başkent Astana’da Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in konuşması ile başladı. Nazarbayev, Kazakistan’ın 130’dan fazla millet ve dini anlayışı bir arada barış içinde yaşatan büyük bir devlet olduğunu belirtti.



Nazarbayev, 1 Mayıs’ın "Halkların kardeşliği ve birliği bayramı" olarak kutlanmasının sebebinin bu birliktelik ve kardeşlikten doğan gücün bütün dünyaya örnek olması düşüncesi olduğunu söyledi.



Astana’daki kutlamalar çerçevesinde halkoyunları ekipleri Özbek, Türk, Rus, Türkmen, Azeri, Çeçen, Kafkas oyunları sergiledi.



Kazak Türk Dostluk Organizasyonu (KATÜDO) tarafından da yaklaşık 6 bin kişiye aşure dağıtıldı. KATÜDO Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Oskay AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Mayıs’ın Kazakistan’da halkların kardeşliği bayramı olarak kutlandığını, kendilerinin aşure ile bu kardeşlik duygusuna katkı sağlamak istediklerini söyledi.



1 Mayıs kutlamalarında aşure dağıtımının gelenekselleşmesini isteyen Oskay, bundan sonraki yıllarda da bu tür faaliyetlere devam edeceklerini kaydetti.



Aşureyi hazırlayan Rixos President Astana Oteli’nin şef aşçısı Nurettin Çelik de yaptığı açıklamada, aşure için 80’er kilo nohut, buğday, kurufasulye, 40’ar kilo ceviz, fındık, badem ve 150 kilo şeker kullanıldığını söyledi. 2 gün süren bir çalışma sonunda aşureyi hazırladıklarını anlatan Çelik, "Biz de bu kardeşlik bayramında katkımız olsun istedik" dedi.