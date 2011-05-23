-KAZAKİSTAN'A TALİBAN'DAN TEHDİT ASTANA (A.A) - 23.05.2011 - Afganistan'daki Taliban hareketi, bu ülkeye asker gönderme kararı alan Kazakistan'ı tehdit etti. Taliban'ın açıklamasında, bu kararın "sert sonuçları olacağı" ve Kazakistan'ın "bölgesel çıkarlarına hizmet etmeyeceği" belirtildi. Kazakistan Meclisi, geçen hafta içinde, 4 subayı Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) komutasında görevlendirme kararı almıştı. Savunma Bakanlığı sözcüsü Kaisar Mugalov, gazetecilerin soruları üzerine, Taliban'ın tehditleri hakkında yorum yapmadı. Bu arada, Kazak siyaset bilimci ve Risk Değerlendirme Grubu yöneticisi Dosum Satpayev, Taliban tarafından gündeme getirilen tehdidin dikkate alınmasını istedi. Meclisin kararının Senato tarafından da kabul edilmesi gerektiğini ve son olarak Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe gireceğini ifade eden Satpayev, Kazakistan'daki bazı radikal grupların harekete geçebileceğini ve sıkıntıların doğabileceğini söyledi. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan gibi bölge ülkelerinde radikal grupların bulunduğuna dikkati çeken Satpayev, ''Şu ana kadar Kazakistan'da terör saldırıları olmadı. Bundan dolayı şükretmek gerekiyor. Ancak, bu bölgede hala bir potansiyel var. Bu da dikkate alınmalı'' dedi.