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Dünya

Kazakistan'a siyah kar yağdı!

Karaganda bölgesi, ülkede havası en kirli ve gökyüzüne en çok atık bırakılan bölge

13 Ocak 2018 04:54

Kazakistan'ın orta kesimindeki Temirtau'da gökyüzünden yağan siyah kar, herkesi şaşkınlık yarattı. Sosyal medya kullanıcıları hükümete olayı araştırma çağrısı yaparken aralarında resmi ve bağımsız isimlerin yer aldığı bir grup özel araştırmacı, siyah karın nasıl oluştuğunu çözmeye çalışıyor. Öte yandan şiddetli kar fırtınası sebebiyle ülkede acil durum ilan edildi

Hürriyet'te yer alan habere göre, ülkenin en büyük çelik üretim ve demir endüstrisine ev sahipliği yapan Temirtau'da bulunan demir çelik tesislerinin yol açtığı hava kirliliğinin siyah kar yağmasına neden olduğuna düşünülüyor. ArcelorMittal adlı global tesis ise hava kirliliğinde önemli bir rol oynadıkları yönündeki iddiaları reddediyor. Aralık ayında hiç rüzgarın esmediği şehirde, 11 kez hidrojen sülfür oranının belirlenen limitleri aştığı tespit edildi.
Bazı Temirtau sakinleri ise imza kampanyası başlatarak topladıkları imzaları Kazakistan Başkanı Nursultan Nazarbayev'in en genç kızı Aliya Nazarbayeva'ya gönderdi. Aliya Nazarbayeva, Kazakistan Çevre Teşkilatı Birliği'nin başkanlığını yapıyor.

Temirtau'nun bulunduğu Karaganda, ülkede havası en kirli ve gökyüzüne en çok atık bırakılan bölge. Resmi verilere göre, 2016 yılında 600 bin ton zararlı atık gökyüzüne bırakıldı.

 

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