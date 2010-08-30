-KAZAKİSTAN YARGI REFORMUNA HAZIRLANIYOR ASTANA (A.A)- 30.08.2010 - Kazakistan anayasada değişiklik yaparak yargı sistemini reformdan geçirmeye hazırlanıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, anayasada yeni düzenlemelere gidilerek, yargı sisteminin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Nazarbayev, hükümet üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, yargı sisteminde yapılacak değişikliklerle sistemin daha demokratik hale getirileceğini kaydetti. Sözkonusu değişikliklerle, yabancı iş gücü kotası ve mülteci kontrolü denetiminin Kazakistan İçişleri Bakanlığı'na devredilmesi öngörülüyor.