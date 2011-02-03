-KAZAKİSTAN VE KANADA YARI FİNALDE ERZURUM (A.A) - 03.02.2011 - Erzurum'da devam eden 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda, Kazakistan ve Kanada yarı finale yükseldi. Cemal Gülsel Spor Kompleksi 3000 bin kişilik salonda oynanan karşılaşmada Kazakistan, Japonya'yı 5-1'lik skor ile geçti, 500 kişilik salonda yapılan diğer maçta ise Kanada, Slovakya'yı 9-1 mağlup etti. Yenilen takımların yarın klasman maçlarına çıkacağı buz hokeyinde, yarı finale yükselen Kazakistan ve Kanada ise 5 Şubat Cumartesi günü yarı final mücadelesi yapacak. -KAYAKLA ATLAMADA JAPONYA ALTIN MADALYA KAZANDI- 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları kayakla atlamada, erkekler takım K95 kategorisinde Japonya altın madalya kazandı. Türk Telekom Atlama Kuleleri'nde gerçekleştirilen yarışa, 7 ülkeden sporcular katıldı. Shotaro Hosoda, Yumu Harada ve Sho Suzuki'den oluşan Japon ekibi, 743.0 puanla birinciliği elde etti. Rok Mandl, Matej Dobovsek ve Ziga Mandl'dan oluşan Slovenya 742.4 puanla gümüş, Jakub Kot, Wojciech Gasienica-Kotelnicki ve Maciej Kot'tan oluşan Polonya da 735.8 puanla bronz madalyanın sahibi oldu. Bu arada, Türkiye, kayakla atlama erkekler takım K95 kategorisinde yer almadı. -ARTİSTİK PATİNAJ- 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda (Universiad Erzurum-2011) artistik patinajda bayanlar kısa programı, Türk sporcular Renk Kemaloğlu 27'inci, Beril Bektaş 31. sırada tamamladı. Artistik patinaj yarışmalarına, THY Buz Pisti'ndeki bayanlar kısa programla devam edildi. 32 sporcunun yarıştığı bu disiplinde, Türkiye'yi Beril Bektaş ve Renk Kemaloğlu temsil etti. Saks mavisi üzerine parlak kırmızı, yeşil, açık mavi ve beyaz taş işlemeli kostümüyle, ''Prince of Persia (Pers Prensi)'' filminin müziği eşliğinde kayan Renk Kemaloğlu'nun gösterisinde, oryantal motifler de yer aldı. Bir kez düşen Kemaloğlu, elde ettiği 24,62 puanla 27. sırayı aldı. Kırmızı-siyah kadife üzerine taş işlemeli kostümü ve siyah kadife eldivenleriyle ''Liber Tango'' adlı müzik eşliğinde kayan Bektaş ise 3 kez düşmesi üzerine yeterli performansı gösteremedi ve elde ettiği 17,68 puanla yarışmayı 31. sırada bitirdi. Yarışmada ilk 3 sırayı alan sporcular ise 54,40 puan alan Fransız Candice Didier, 52 puan toplayan İspanyol Sonia Lafuente ve 51,08 puan elde eden Japon Shion Kokubun oldu. Bayanlar kısa programda yarışan tüm sporcular, yarın serbest programda madalya mücadelesi verecek. Bugünkü artistik patinaj yarışmaları, milli sporcular Alper Uçar-Alisa Agafonova ikilisinin de mücadele edeceği buz dansı serbest dans ve senkronize kısa programla devam edecek.