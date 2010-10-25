-KAZAKİSTAN VE FRANSA ORTAK HELİKOPTER ÜRETECEK ASTANA (A.A)- 25.10.2010 - Kazakistan ve Fransa'nın ortak helikopter üretimi için anlaşma yaptığı, üretimin 2011 yılından itibaren başlayacağı bildirildi. Kazakistan Başbakanı Karim Masimov, iktidardaki Nur Otan Partisinin genişletilmiş toplantısında yaptığı konuşmada, Kazakistan ve Fransa'nın Astana'da ortak helikopter üretimi gerçekleştirmek için anlaşma yaptıklarını söyledi. Üretilecek helikopterlerin Avrupa standartlarında olacağını ifade eden Masimov, ''Bu helikopterlere büyük ilgi var. İlk siparişleri şimdiden almaya başladık bile'' dedi. Masimov, üretilecek helikopterlerin öncelikle hasta nakli ve yangınla mücadelede kullanılacağını açıkladı.