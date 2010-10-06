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Dünya

KAZAKİSTAN VE AZERBAYCAN İŞBİRLİĞİ YAPACAK ASTANA (A.A)

06 Ekim 2010 14:25

-KAZAKİSTAN VE AZERBAYCAN İŞBİRLİĞİ YAPACAK ASTANA (A.A)- 06.10.2010 - Kazakistan ve Azerbaycan, Hazar Denizi'nin güvenliği için işbirliği yapmaya yönelik bir anlaşmaya imza attı. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasında, başta Hazar Denizi'nin güvenliği olmak üzere, sivil savunma ve afet durumlarında yardımlaşmaya ilişkin anlaşmaya varıldığı bildirildi. Hazar Deniz'inde petrol kirliliği, kıyı bölgelerinde meydana gelecek kazalar ve petrol sızıntıları gibi durumlarla ilgili birimler arasında işbirliğini öngören anlaşmaya göre, iki ülke ortak tatbikatlar da yapacak. Kazakistan ve Azerbaycan, petrol sızıntıları sonrasında ortaya çıkabilecek çevre felaketlerinin etkilerinin ortadan kaldırılması konusunda da birbirine destek olacak.  Su kaynaklarının doğru kullanımı ve sınır aşan suların temizliği ile bilgi paylaşılması da üzerinde anlaşmaya varılan hususlar arasında.

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