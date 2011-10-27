-Kazakistan Van'a Kazak köyü kuruyor ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Kazakistan, depremde evleri hasar gören ve yıkılan vatandaşlar için Kazak köyü kuracak. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in talimatı ve Kazak halkının teveccühü ile Kazakistan, Van'a tam teşekküllü ''Kazak çadır köyü'' kuruyor. Bin kişinin kış mevsiminde rahatça yaşayabileceği, içinde sobası, yatağı, battaniyesi ve gıdası bulunan çadırlar bugün Erzurum Havalimanı'na Kazakistan'dan yardım uçağıyla geldi. Havalimanında yardım uçağını Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev ve il yöneticileri karşıladı. Yardım malzemelerinin Kazakistan yönetimi ve halkı adına Kriz Masası yetkililerine teslimi esnasında Büyükelçi Tüymebayev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in Türkiye halkı ve yönetimine sıcak selamlarını ve samimi duygularını iletti.