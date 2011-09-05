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Dünya

Kazakistan, Ulusal Geçiş Konseyini tanıdı ASTANA (A.A)

05 Eylül 2011 20:17

-Kazakistan, Ulusal Geçiş Konseyini tanıdı ASTANA (A.A) - 05.09.2011 - Kazakistan'ın Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi'ni tanıdığı bildirildi.  Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Askar Abdrakhmanov, yaptığı açıklamada, ülkesinin Ulusal Geçiş Konseyi'ni tanıdığını ifade ederek, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kayrat Sarıbay'ın Konsey temsilcisi Ahmed El Deeb ile bir araya geldiğini söyledi.  Sarıbay'ın Konsey'e olan desteğini ifade ettiğini anlatan Abdrakhmanov, ''Kazak tarafı olarak sivil halkın güvenliğinin sağlanması için acil tedbirlerin alınması ve ülkedeki kamu otoritesinin dengeli çalışmasını temenni ediyoruz'' dedi.

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