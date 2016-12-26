Kazakistan Suriye görüşmelerine hazır

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere gittiği St. Petersburg kentinde yaptığı açıklamada "Kazakistan, Astana'da yapılacak görüşmelerde bütün taraflara ev sahipliği yapmaya hazırdır" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen hafta yaptığı geleneksel yıl sonu basın toplantısında Rusya, İran, Türkiye ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Suriye'deki krizi çözmeye çalışmak için yapılacak barış görüşmelerinin Astana'da yapılmasını kabul ettiklerini söylemişti.

Putin'in açıklaması

Halep'teki tahliyelerin Türkiye, Rusya, İran ve Esad'ın iyi niyeti olmadan mümkün olamayacağını belirten Putin, bir sonraki adımın tüm Suriye'de ateşkes anlaşması olduğunu söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı, "Rusya, Türkiye ve İran'ın dahil olduğu üçlü format Suriye konusunda etkili olduğunu kanıtladı. Bu formatı devam ettirmek gerek. ABD'yi de Rusya, Türkiye ve İran'ın çabalarına katılmaya çağırıyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Buluşma ocak ayında

Astana'daki görüşmelerin hangi düzeyde yapılacağı ise henüz açıklanmadı. Rus tarafı görüşmelerin ocak ayı ortalarında yapılmasının planlandığını açıklamıştı. Astana'daki görüşme, Suriye'nin geleceğinde daha önce Esad'ı istemediğini beyan eden Türkiye'nin yürüttüğü yeni Suriye politikası açısından önemli bir dönem noktası anlamına geliyor.

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Reuters/DW/SSB/HS