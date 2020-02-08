Kazakistan sokaklarında dev kavga: 8 ölü, 40 yaralı

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Kazakistan'ın güneyineki Cambil bölgesinde büyük bir kavga çıktı. Kavgada sekiz kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada, "Çıkan büyük kargaşada kavgaya karışan 40 kişi yaralandı, aralarında silahla vurulanlar da var. Sekiz kişi maalesef hayatını kaybetti. Görev yaparkan yaralanan polisler de oldu. Bunlardan ikisi vurularak yaralandı" dedi.

Olayla ilgili olarak 47 kişinin gözaltına alındığı ve iki av tüfeğine el konulduğu duyuruldu.

Kavga sırasında çekilen görüntülerde insanların sopa ve çeşitli silahlarla kavga ettiği, arkada ise bir evin alev alev yandığı görülüyor. Kavgaya neyin sebep olduğuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Olay, yoğunlukla Dunganların yaşadığı bir bölgede meydana geldi.