-KAZAKİSTAN SAĞLIK BAKANI TUTUKLANDI ASTANA (A.A)- 05.10.2010 - Kazakistan Sağlık Bakanı Jaksılık Doskaliyev, görevini kötüye kullandığı iddiasıyla tutuklandı. Görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve ifadesine başvurulduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Kazakistan Sağlık Bakanı Doskaliyev'in, tutuklanmasına karar verildiği bildirildi. Daha önce hastanede tedavisi süren Doskaliyev'in komaya girdiği, vücudunun sol tarafını kullanamadığı ve konuşamadığı açıklanmıştı. Astan Maliye Polis Temsilcisi Murat Jumabay, Doskiley'in görevini kötüye kullanmak ve rüşvet almak suçlamaları ile 2 ayrı davadan yargılandığını açıkladı. Doskaliyev'in Devlet Sağlık Akademisine ait arsada çok katlı konut inşaatları başlattığı ve konutları akademide görevli olmayan şahıslara sattığı iddia edilmişti.