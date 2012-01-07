-Kazakistan Rusya ve Belarus ile sınırları kaldıracak ASTANA (A.A) - 07.01.2012 - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan, Rusya ve Belarus'un Avrasya Birliği fikri ile sınırları kaldırmak için harekete geçtiğini, bunun bölge halklarının ortak arzusu olduğunu söyledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Ortodoks Hristiyanların Noel'ini kutlamak üzere Astana'da bulunan Dormition Katedrali'ni ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, 1 Ocak 2012'den itibaren Kazakistan, Rusya ve Belarus'un ''tek bir ekonomik alan'' haline geldiklerini belirterek, bunun Avrasya Birliği'nin ilk adımı olduğunu söyledi. ''Rusya ve Belarus ile sınırları kaldırmak için harekete geçtik. Bu bölge halklarının ortak arzudur. Her zaman bir arada yaşamış insanların arzusu Belarus ve Rusya ile entegrasyonun gerçekleşmesidir'' diye konuşan Nazarbayev, ''Biz Noel'i de Paskalya Bayramını da Ramazan Bayramını da Kurban Bayramını da kutluyoruz. Bu anlayış sayesinde ülkemizde barış, uyum ve refah var'' dedi.