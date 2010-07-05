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Dünya

Kazakistan ile Rusya nükleerde anlaştı

Kazakistan Atom Kurumu (Kazatomprom) ile Rus Atom Kurumu (Rosatom)arasında nükleer enerjide ikili işbirliği anlaşması imzalandı.

05 Temmuz 2010 03:00

T24- Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev görüşmesinin ardından iki liderin huzurunda Kazatomprom Başkanı Vladimir Shkolnik ile Rosatom Başkanı Sergei Kriyenko arasında nükleer enerji alanında ikili işbirliği anlaşması imzalandı.


İki ülkenin uranyum zenginleştirilmesi ve bunun barışçı amaçlarla kullanılması hususunda anlaştıklarını ifade eden Rosatom Başkanı Sergei Kriyenko, uranyumun zenginleştirilmesi işlemlerinin bir süre Novouralsk'ta yapılacağını, yeni bir tesisin kurulmasının maliyetli olacağını söyledi.


Kriyenko, anlaşmanın sadece uranyumun zenginleştirilmesi ile sınırlı olmayacağını aynı zamanda satışını ve pazarlamasını da kapsadığını ifade etti.

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