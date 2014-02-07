Kazakistan'ın ismi değişebilir

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ülkesinin isminin Kazak Türkçesi'ndeki haliyle "Kazak Eli" olarak değiştirilmesini önererek, isim üzerinde yapılacak muhtemel bir değişikliğin kamuoyu önünde tartışılması gerektiğini söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde, Nazarbayev'in Kazakistan'ın ana liman şehri Atırav'da bir okul ziyareti sırasında yaptığı açıklama yer aldı.

Kazakistan'ın yer bildiren "stan" ekiyle bittiğini hatırlatan Nazarbayev, ülke adının Kazak Türkçesi'ndeki söylenişi olan "Kazak Eli"nin, yeni bir isim olarak düşünülebileceğini ifade etti.

Nazarbayev, "Ancak böyle bir değişikliğin kamuoyu önünde tartışılması gerekir" dedi.

Kazakistan'ın adının Orta Asya'daki birçok ülke gibi "stan" ile bittiğine işaret eden Nazarbayev, ismi farklı olan bazı ülkelerin az nüfusları olmalarına karşın daha fazla ilgi çektiğini savundu.