Kazakistan doğalgazı, Avrupa'ya Rusya'dan akacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya ve Türkmenistan ile yapılan doğalgaz anlaşmasını imzalayarak yürürlüğe soktu.



Buna göre, Kazakistan gazı Avrupa'ya Nabucco'ya rakip Rus projesi ile sevk edilecek. Halen Rusya Sovyetler Birliği döneminden kalan boru hatları vasıtasıyla, Türkmenistan'dan yılda 50 milyar metreküp, Kazakistan'da ise yılda 10 milyar metreküp doğalgaz alıyor.



Nazarbayev'in imzaladığı yeni anlaşmayla Kazakistan, Rusya'ya yıllık verdiği doğalgaz miktarını 20 milyar metreküpe çıkartacak. Bu da Kazakistan'ın Nabucco'ya vermesi beklenen gaz miktarını riske atıyor. Kazakistan geçen hafta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yapılan enerji zirvesinde `Nabucco' ile ilgili belgeye de imza koymamıştı.



İran gazı Ermenistan'da



Dağlık Karabağ problemi çerçevesinde bölgedeki enerji güvenliği sorunu da gündemdeki en önemli konular arasında yer almaya devam ediyor.



Kafkasya'daki enerji projelerinin dışında kalan Ermenistan'ın, Rusya'dan sonra bir umudu da İran oldu. Azeri basınına yansıyan son haberlere göre; dünden itibaren İran Ermenistan'a doğalgaz ihracatına başladı.



İran'ın Ermenistan'a günde 2 milyon metreküp civarında yaptığı doğalgaz ihracının iki ülke arasında 2004 yılında imzalanan 20 yıllık anlaşmaya göre 2011 yılında 4 milyon metreküpe, sonraki yıllarda ise 6,3 milyon metreküpe çıkartılacağı bildiriliyor. Ermenistan, İran'dan aldığı doğalgazın büyük bölümünü elektrik santrallerinde kullanarak, bu ülkeye olana borcunu elektrik enerjisi vererek karşılayacak. (DHA)

