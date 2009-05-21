Kazakistan Devlet Başkanını yeren kitap yasaklandı

Kazakistan'da Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in muhalifi tarafından yazılan kitap yasaklandı.



Başsavcılık sözcüsü Saparbek Nurpeyisov, Nazarbayev'in eski damadı Rakhat Aliyev'in yazdığı "Baba" (Godfather-in-law) adlı kitabı alan, satan ve basanların suçlulara yardım ettikleri için yargılanacağını söyledi.



Nurpeyisov, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitabın iftiralarla dolu olduğunu, özel hayatın gizliliği kuralını ihlal ve devlet sırlarını ifşa ettiğini kaydetti.



Almanya ve Rusya'da bu ay ilk baskısı yapılan kitabın Kazakistan'da resmi yollarla satışı yasak.



Nazarbayev ile aralarının açılması üzerine 2007'de Kazakistan'dan kaçan Rakhat Aliyev, halen Avusturya'da yaşıyor. Avusturya mahkemesi, darbe planlama ve suç şebekesi oluşturma suçlamasıyla gıyabında 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Aliyev'in Kazakistan'a iade edilmesi talebini reddetmişti.



Aliyev, kişisel blogunda, kitabının Kazakistan'daki üst düzey yetkililerin karıştığı yolsuzlukları ve muhalif siyasetçilerin öldürülmesi dahil işlenen suçları yansıttığını ifade ediyor.



Nazarbayev'in en büyük kızı Dariga, Kazakistan'ı terk etmesinden kısa süre sonra Aliyev'den boşanmıştı.

