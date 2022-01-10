Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, protestoları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede 2 Ocak’tan bu yana süren hükümet karşıtı protestoların “darbe girişimi” olduğunu söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, eski Sovyetler Biriliği Devletleri’nden oluşan askeri birlik liderlerine konuşan Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, protestoların “tek merkezden” koordine edildiğini söyledi ancak detay vermedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Kazakistan’daki protestoların “uluslararası terörizmle” hedef alındığını belirtti

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor. " dedi.