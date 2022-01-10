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Dünya

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev: Barışçıl protestoculara karşı güç kullanmadık, kullanmayacağız

"Devletimize karşı bir saldırı gerçekleştirildi ve biz de anayasal düzenin sağlanması için süratle tedbirler aldık"

10 Ocak 2022 19:38

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesindeki durum konusunda AB Konseyi Başkanı Charles Michel’le bir video-konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Tokayev, görüşme sırasında Michel’e, kazak emniyet güçlerinin barışçıl protestoculara karşı güç kullanmadığını aktardığını belirtti.
 
Sputnik'in haberine göre Kazak lider Tokayev, video-konferans yöntemiyle görüştüğü AB Komisyonu Başkanı Michel’i ülkesindeki durum konusunda bilgilendirdiğini söyledi.
 
Tokayev görüşme sonrasında Twitter üstünden yaptığı açıklamada, “Benzeri görülmemiş bir saldırı eylemi ile karşı karşıya geldik. Devletimize karşı bir saldırı gerçekleştirildi ve biz de anayasal düzenin sağlanması için süratle tedbirler aldık” ifadelerini kullandı.

"AB ile işbirliğine devam edeceğiz"

Kazak lider açıklamasında, ‘barışçıl protestoculara karşı hiçbir zaman silahlı güç kullanmadıklarını ve kullanmayacaklarını’ belirtti. bu yöndeki iddiaların hepsinin yalan olduğunu ifade etti.
 
Kazakistan Devlet Başkanı ayrıca, ülkesinin AB ile işbirliğini güçlendirmeyi sürdüreceğini kaydetti.
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