Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev: Barışçıl protestoculara karşı güç kullanmadık, kullanmayacağız

Tokayev görüşme sonrasında Twitter üstünden yaptığı açıklamada, “Benzeri görülmemiş bir saldırı eylemi ile karşı karşıya geldik. Devletimize karşı bir saldırı gerçekleştirildi ve biz de anayasal düzenin sağlanması için süratle tedbirler aldık” ifadelerini kullandı.

"AB ile işbirliğine devam edeceğiz"

Kazak lider açıklamasında, ‘barışçıl protestoculara karşı hiçbir zaman silahlı güç kullanmadıklarını ve kullanmayacaklarını’ belirtti. bu yöndeki iddiaların hepsinin yalan olduğunu ifade etti.