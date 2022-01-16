Kazakistan'daki protestolarda en az 225 kişi yaşamını yitirdi

Kazakistan’da 2 Ocak’ta LPG fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan ve ardından şiddetli protestolara dönüşen olaylarda 225 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kazakistan Başsavcılığı ve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 Ocak'ta başlayan ve ülke genelinde protestolara dönüşen olaylara ilişkin bilgi verildi. Olaylarda 3 bin 393'ü kolluk kuvvetleri olmak üzere toplamda 4 bin 353 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sivil vatandaşlar, polis ve askerlerin de aralarında bulunduğu 225 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, ülkede 44’ü terör eylemi ve 15’i cinayet olmak üzere 546 davanın soruşturmasının sürdüğü ifade edildi. Davalar kapsamında 446 kişinin de tutuklu yargılandığı aktarıldı.

5 Ocak’ta ülkenin 3 büyükşehri ile 14 eyaletinde ilan edilen olağanüstü hal rejimi, bugünden itibaren 3 eyalette daha kaldırıldı. Böylece ülkede 1 büyükşehir ve 9 eyalette OHAL sona erdi.

6 Ocak’ta ülkeye konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücünün ülkeden çekilme süreci tamamlandı. Dün Belarus, Tacikistan, Ermenistan ve Kırgızistan askerleri çekilirken, bugün Rus askerleri tamamen ülkeden çıktı.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor. " dedi.