Kazakistan'da Şimkent şehri ve üç bölgedeki OHAL kaldırıldı

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolar sonrası Şimkent şehri, Doğu Kazakistan, Karaganda ve Türkistan bölgelerinde ilan ettiği OHAL'i kaldırma kararı aldı.

Yakıt fiyatlarının artışıyla başlayıp şiddet olaylarına dönüşen protestoların kontrol altına alındığı Kazakistan’da olağanüstü halin kaldırıldığı yerlere yenileri eklendi.

Kazakistan Devlet Başkanlığı’nın açıklamasına göre Tokayev, Şimkent’te 18:00 itibarıyla (15:00 TSİ) olağanüstü hal kararının kaldırılması talimatını verdi.

Benzer talimatlar Doğu Kazakistan, Karaganda ve Türkistan bölgeleri için de verildi.

17 bölgenin 10'unda OHAL uygulanıyor

Daha önce 13 Ocak itibarıyla Kuzey Kazakistan, Pavlodar, Batı Kazakistan bölgelerinde olağanüstü hal kaldırılmıştı.

Böylelikle artık şu anda ülkenin 17 bölgesinin 10’unda olağanüstü hal uygulanıyor. Ülkedeki olağanüstü hal kararı 5 Ocak’ta verilmişti.