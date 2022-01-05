Kazakistan'da akaryakıt zammı protestoları sebebiyle hükümet istifa etti

T24 Dış Haberler

Kazakistan'da akaryakıt zamlarına karşı protestoların durulmamasının ardından hükümet istifa etti.

Salı günü eylemler devam ederken ülkenin birçok noktasında olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümetin istifasını kabul etti. Çarşamba gününün ilk saatlerinde eski başbakan yardımcısı Alihan Smaylov'un Başbakanlık görevine getirildiği açıklandı.

Salı günü Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da eylemlere karşı çok sayıda çevik kuvvet görevlendirildi ve kitle kontrol aracı kent merkezine indirildi.

AFP'nin aktardığına göre polis, yaklaşık 5 bin protestocu dağılmayı kabul etmeyince biber gazı ve şok bombaları kullandı.

Otoriter Orta Asya ülkesinde günün büyük bölümünde internet çalışmıyor ve mesajlaşma aplikasyonları engelliydi.

Kazakistan'da pazar günü LPG'deki fiyat kotası kaldırılmış ve daha sonra fiyatı iki katına çıkmıştı.

Eski Sovyet Cumhuriyeti, salı günü üç ayrı kente devlet binalarına yapılan saldırılarla bağlantılı olarak 200'den fazla protestocunun gözaltına alındığını duyururken, 95 polis memurunun da yaralandığını bildirdi.