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Dünya

KAZAKİSTAN, BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ'NE ADAY  ASTANA (A.A)

02 Mart 2011 20:31

-KAZAKİSTAN, BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ'NE ADAY  ASTANA (A.A) - 02.03.2011 - İsa Yıldıran - Kazakistan'ın, BM İnsan Hakları Konseyi 2012-2015 dönem üyeliği için aday olduğu bildirildi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 16. oturumuna katılmak üzere Cenevre'de bulunan Kazakistan Dışişleri Bakanı Kanat Saudabayev'in, Kazakistan'ın Konseyin 2012-2015 dönem üyeliğine adaylığını açıkladığı duyuruldu. Konsey oturumunda konuşan Saudabayev, ''Kazakistan'ın uluslararası insan hakları belgelerine bağlılığını ve aktif işbirliğinde kararlı olduğunu vurgulamak istiyorum. Kazakistan BM üyesi devletler, sivil toplum örgütleri ve BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki çabalarını yoğunlaştırmak istemektedir. Bu amaçla 2012-2015 döneminde İnsan Hakları Konseyi üyeliğine adaylığını ortaya koymuştur'' dedi.  Saudabayev, insan hakları konusunda yapılacak tüm operasyonel faaliyetleri desteklemek için gönüllü katkılar yapmaya devam edeceklerini de kaydetti.

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