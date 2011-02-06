-KAZAKİSTAN 62 MADALYA İLE BİRİNCİ SIRADA ASTANA (A.A) - 06.02.2011 - 7. Asya Kış Olimpiyatları'nda, ev sahibi Kazakistan, 28'i altın toplam 62 madalya ile birinciliğini sürdürüyor. Başkent Astana ile en büyük şehir Almatı'da gerçekleşen 7. Asya Kış Olimpiyatları'nda Kazakistan, kazandığı madalyalarla liderliğini sürdürüyor. 24 ülkenin katıldığı olimpiyatlarda madalya sıralaması bakımından Kazakistan'ı Japonya ve Güney Kore izliyor. 7. Asya Kış Olimpiyatları resmi internet sitesinde yer alan istatistiklere göre, Kazak sporcular bugüne kadar 28 altın, 19 gümüş ve 15 bronz madalya kazandı. Japon sporcular ise 11 altın, 22 gümüş ve 15 bronz ile toplam 48 madalya elde etti. Olimpiyatlarda madalya sıralamasında 3'üncü durumda bulunan Güney Koreli sporcular ise bu sürede 12 altın, 11 gümüş ve 12 bronz ile toplam 35 madalyanın sahibi oldu. Çin, 11 altın, 9 gümüş, 13 bronz toplam 33 madalya ile 4'üncü, Moğolistan ise 4 bronz madalya ile 5'inci, İran 1 Gümüş 2 bronz madalya ile 6'ıncı sırada bulunuyor.