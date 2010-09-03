T24 LogoT24 Logo
Spor

KAZAKİSTAN: 0

03 Eylül 2010 23:28

-KAZAKİSTAN: 0 - TÜRKİYE: 2 (İLK YARI) ASTANA (A.A) - 03.09.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçında Türkiye, Kazakistan deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 4. dakikasında Nurgaliev'in ceza alanında kafayla indirdiği topu Abdullin kafayla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlağı Onur kontrol etti. 25. dakikada sağdan kullanılan korner atışından ceza alanına gelen topu Kislizin, kafayla kaleye gönderdi, ancak top üstten auta çıktı.  27. dakikada Arda ceza alanında yakaladığı topu filelerle buluşturarak Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi. 29. dakikada Hamit ceza alanı dışından sert bir şut attı. Top ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu. 43. dakikada Nihat, sağ taraftan topu ceza alanına gönderdi. Tuncay kafayla kalecinin üstünden aşırdı, ancak top az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye, 2-0 önde tamamladı. Stat: Astana Arena  Hakemler: Istvan Vad, Zsolt Attila Szpisjak, Istvan Albert (Maçaristan)  Kazakistan: Sidelnkov, Kirov, Abdullin, Kislizin, Karpovic, Ostapenko, Çumaskaliev, Nurgaliev, Smidtel, Popov, Azovskii Türkiye: Onur, Sabri, Servet, Ömer, Hakan, Emre, Aurellio, Hamit, Nihat, Arda, Tuncay Goller: Dk. 14 Arda, Dk. 16 Hamit (Türkiye)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24