-KAZAKİSTAN: 0 - TÜRKİYE: 2 (İLK YARI) ASTANA (A.A) - 03.09.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçında Türkiye, Kazakistan deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 4. dakikasında Nurgaliev'in ceza alanında kafayla indirdiği topu Abdullin kafayla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlağı Onur kontrol etti. 25. dakikada sağdan kullanılan korner atışından ceza alanına gelen topu Kislizin, kafayla kaleye gönderdi, ancak top üstten auta çıktı. 27. dakikada Arda ceza alanında yakaladığı topu filelerle buluşturarak Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi. 29. dakikada Hamit ceza alanı dışından sert bir şut attı. Top ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu. 43. dakikada Nihat, sağ taraftan topu ceza alanına gönderdi. Tuncay kafayla kalecinin üstünden aşırdı, ancak top az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye, 2-0 önde tamamladı. Stat: Astana Arena Hakemler: Istvan Vad, Zsolt Attila Szpisjak, Istvan Albert (Maçaristan) Kazakistan: Sidelnkov, Kirov, Abdullin, Kislizin, Karpovic, Ostapenko, Çumaskaliev, Nurgaliev, Smidtel, Popov, Azovskii Türkiye: Onur, Sabri, Servet, Ömer, Hakan, Emre, Aurellio, Hamit, Nihat, Arda, Tuncay Goller: Dk. 14 Arda, Dk. 16 Hamit (Türkiye)