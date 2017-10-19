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Kazadan 8 gün sonra yaşamını yitirdi

Tünay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde, 1 kişinin öldüğü 3 kişinin  yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan 45 yaşındaki Gülsüm Türkyılmaz da kurtarılamadı

19 Ekim 2017 15:17

Tünay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril İlçesi\'nde, 1 kişinin öldüğü 3 kişinin  yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan 45 yaşındaki Gülsüm Türkyılmaz da kurtarılamadı. Hastanede 8 gün süren yaşam savaşının arındıran ölen Türkyılmaz, toprağa verildi.
Kaza, geçen 10 Ekim Salı günü saat 23.00 sıralarında, Çivril\'in Işıklı Yol Mevkii\'nde meydana geldi. Aynı aileden içinde 4 kişinin bulunduğu ve baba Memduh Türkyılmaz yönetimindeki 20 NR 726 plakalı otomobil, E.Ş. yönetimindeki traktöre arkadan çarparak takla attı. Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Memduh Türkyılmaz, kaldırıldığı hastanede öldü. Sürücünün yaralanan eşi 45 yaşındaki Gülsüm Türkyılmaz, çocukları 16 yaşındaki Ergün Türkyılmaz ve 14 yaşındaki Emre Türkyılmaz ise, tedaviye alındı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavisi süren Gülsüm Türkyılmaz, dün yapılan müdahalelere rağmen öldü. Gülsüm Türkyılmaz\'ın cenazesi, Belence Mahallesi\'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Öte yandan kazaya karıştıktan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü E.Ş., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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