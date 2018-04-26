T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kazadan 8 gün sonra öldü, ailesi organlarını bağışladı (2)

'OĞLUM BENİ BIRAKIP GİTME' Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitiren Mücahit Tunçbilek son yolculuğuna uğurlandı

26 Nisan 2018 18:30

\'OĞLUM BENİ BIRAKIP GİTME\'
Kocaeli\'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitiren Mücahit Tunçbilek son yolculuğuna uğurlandı. Gölcük Merkez Camii\'nde kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, babası Vahit Tunçbilek, annesi Öznur Tunçbilek ve yakınları katıldı. Cenaze namazı öncesinde oğlunun tabutuna sarılan Vahit Tunçbilek, \"Oğlum beni bırakıp gitme. Oğlum beraber gidelim. Evladım ne olur gitme\" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Mücahit Tunçbilek kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BENİ BIRAKIP GİTME DilovasıMücahit TunçbilekGölcük Merkez CamiiKocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ZekeriyaGölcük Belediye Başkanı Mehmet EllibeşVahit TunçbilekTunçbilekCenazeOğlum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24