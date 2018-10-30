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Kazadan 2 gün sonra hastanede öldü

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN'da iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada ağır yaralanan İlyas Turgut Genç (31) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

30 Ekim 2018 16:16

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN\'da iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada ağır yaralanan İlyas Turgut Genç (31) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza yerinde 2 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaza pazar gecesi Bartın ile Amasra arasındaki yolda meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu, Necati Atav ile kızı Gülcan Arslan yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Kazada yaralananlardan İlyas Turgut Genç tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi\'nde sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden İlyas Turgut Genç\'in evli ve 2 çocuklu olduğu öğrenildi.

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