Kazada direksiyonda sıkışan otobüs şoförüne yolcular moral verdi

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - TEM Otoyolu\'nun İzmit geçişinde meydana gelen kazada önünde giden kamyona çarpan yolcu otobüsünün şoförü direksiyon koltuğunda sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekibi gelinceye kadar yolcuların moral vermeye çalıştığı şoför, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ömer Lütfü Demir idaresindeki 41 EF 277 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden Rıdvan Kurt idaresindeki 54 YV 132 plakalı kamyona çarptı. Kamyon çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak devrildi. Otobüs şoförü Ömer Lütfü Demir ise direksiyon koltuğunda sıkıştı. Yolcular yaralı sürücüye sağlık ekipleri gelenceye kadar moral vermeye çalıştı. Demir, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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