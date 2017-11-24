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Kazada yaşamını yitiren karikatürist Aydın, toprağa verildi

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, kazada yaşamını yitiren karikatürist 51 yaşındaki Ertan Aydın ile elmakçı 39 yaşındaki Erhan Adıgüzel gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı

24 Kasım 2017 22:39

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Salihli İlçesi\'nde, kazada yaşamını yitiren karikatürist 51 yaşındaki Ertan Aydın ile elmakçı 39 yaşındaki Erhan Adıgüzel gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.
Kaza, dün saat 04.00 sıralarında, İzmir-Ankara karayolu Durasallı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kula\'dan Salihli yönüne giden emlakçı Erhan Adıgüzel yönetimindeki 45 SA 3777 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen 60 yaşındaki Mehmet Sait Eroltu yönetimindeki 35 HC 0246 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Erhan Adıgüzel ile yanındaki karikatürist arkadaşı Ertan Aydın öldü.
Evrensel gazetesinde bir dönem karikatüreri yayınlanan Ertan Aydın için Salihli\'deki Küçük İmam Camisi\'nde bugün ikindide cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Aydın\'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Aydın\'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Salihli İlçe Mezarlığı\'na götürülüp, göyaşları içinde toprağa verildi.
Evli ve 2 çocuk babası Erhan Adıgüzel\'in cenazesi de Çarşı Camisi\'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta defnedildi.

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