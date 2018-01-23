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Kazada yaralandı diye getirildi, ensesinden kurşun çıktı

İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, dün trafik kazası yaralısı olarak hastaneye getirilen servis sürücüsü Mehmet Ateş'in (34) tabancayla ensesinden vurulduğu ortaya çıktı

23 Ocak 2018 15:25

İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde, dün trafik kazası yaralısı olarak hastaneye getirilen servis sürücüsü Mehmet Ateş\'in (34) tabancayla ensesinden vurulduğu ortaya çıktı. Yoğun bakıma alınan Ateş, kurtarılamadı.
İskenderun\'da bulunan özel bir hastaneye dün trafik kazası yaralısı olarak getirilen servis sürücüsü Mehmet Ateş\'in ensesinden ateşli silahla yaralandığı belirlendi. Yoğun bakıma alınan Ateş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ateş\'in vurulduğu kazanın meydana geldiği İsmet İnönü Mahallesi\'nde geniş çaplı araştırma yaptı. Ateş\'in kullandığı 34 AZ 6066 plakalı servis minibüsünün çalışır halde bulunduğu ve iki araca çarpıp durduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri, araçta mermi girişi tespit etti. Polis, boş kovanların bulunması için ve cinayet olduğu anlaşılan olayla ilgili soruşturma başlattı.

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