T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kazada yaralanan Yunus polisinin beyin ölümü gerçekleşti

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da, önceki gün taksi ile çarpışarak ağır yaralanan Yunus motosikletinin sürücüsü polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın (29), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti

23 Ekim 2018 16:08

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, önceki gün taksi ile çarpışarak ağır yaralanan Yunus motosikletinin sürücüsü polis memuru Hayrettin Yılmaz\'ın (29), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.
Geçen pazar günü merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi\'nde meydana gelen kazada, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timindeki motosiklet, manevra yaparak duraktan çıkmaya çalışan Sıtkı Dağ yönetimindeki taksiyle çarpıştı. Kazada, motosikletteki polis memurları sürücü Hayrettin Yılmaz, Sezer Bektaş ve taksi sürücüsü Sıtkı Dağ, yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru Hayrettin Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nden, Çekirge Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan 2 yıllık polis, Kırşehirli Hayrettin Yılmaz\'ın, sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti.
Hayrettin Yılmaz\'ın ekip arkadaşı Sezer Bektaş ve taksi sürücüsü Sıtkı Dağ\'ın ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enver Fatih TIKIRBURSA DHA BURSAYunusHayrettin YılmazGeçenOsmangaziKükürtlü CaddesiMüdürlüğüneSıtkı DağKazadaHayrettin Yılmaz Sezer BektaşAğırHayrettin YılmazUludağTıp Fakültesi Hastanesi Devlet Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24