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Dünya

KAZADA YARALANAN TÜRKLERİN DURUMU İYİ   KAHİRE (A.A)

20 Kasım 2010 21:09

-KAZADA YARALANAN TÜRKLERİN DURUMU İYİ   KAHİRE (A.A)- 20.11.2010 - Mısır'ın Hurgada kenti yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaralanan Almanya uyruklu Ümit Korkmaz ile Türk vatandaşı olan eşi Fatma Korkmaz, başkent Kahire'deki Nasır Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavileri süren Ümit ve Fatma Korkmaz'ın sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.  Yaralılardan Ümit Korkmaz, kaza anını görmediklerini sadece patlamaya benzer bir ses duyduklarını ifade ederek, ''Ne olduğunu anlamadım. Cam kırıkları her yerimi kesti'' dedi. Türk yaralılar ile ilgilenen Nasır Hastanesi doktorlarından Muhammed Salah, Ümit Korkmaz'ın sağlık durumunun istikrarlı olduğunu, vücudunda hafif sıyrık ve ezikler oluştuğunu, Fatma Korkmaz'ın ise kazadan dolayı şok geçirdiğini bu nedenle de gözlem altında tutulduğunu ifade etti.  Doktor Salah, geçirdiği şoktan dolayı Fatma Korkmaz'ın kimse ile görüştürülmediğini, Korkmaz çiftinin bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacağını kaydetti. 

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