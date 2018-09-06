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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü Yaşar Erez (38), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

06 Eylül 2018 16:34

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü Yaşar Erez (38), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, geçen 2 Eylül\'de Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Mavişehir Mahallesi\'nden kent merkezine doğru giden büfe işletmecisi evli ve bir çocuk babası Yaşar Erez yönetimindeki 09 YJ 907 plakalı motosikletle, karşı yönden gelen Abdurrahman Onar idaresindeki 09 YH 907 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Erez, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'ne sevk edilen Erez, 4 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsi, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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