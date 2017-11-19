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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, motosikletiyle refüje çarpıp, yola savrularak, yaralanan 19 yaşındaki Mert Uslupat, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

19 Kasım 2017 15:11

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, motosikletiyle refüje çarpıp, yola savrularak, yaralanan 19 yaşındaki Mert Uslupat, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 
Kaza, geçen pazar günü gece saatlerinde, D-100 yolunun Paşaköy mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mert Uslupat\'ın kullandığı 34 ZP 4810 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüje çarptı. Devrilen motosikletten fırlayan sürücü, yolda yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Uslupat, kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde, yoğun bakımda tedaviye alındı. Uslupat, yoğun bakım servisinde 1 hafta süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Hastanede sabaha karşı hayatını kaybeden Uslupat\'ın cenazesi, Yeşil Camii\'nde, ikindi vakti kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

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