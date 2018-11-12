Kazada yaralanan kadına cep telefonu ışığıyla kontrol

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, bir akrabasının düğününe giderken traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan Halime Akdeniz (70) için olay yerine gelen sağlık ekibi, karanlık nedeniyle, yaşlı kadının göz bebeklerini cep telefonu ışığı ile kontrol etti. Yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Akdeniz, yaşamını yitirdi.

Nusaybin ilçesi İpek Yolu üzerinde, dün akşam saatlerinde bir akrabasının düğününe gitmeye çalışan Halime Akdeniz, arkasına tarım aleti bağlı olan ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen bir traktör çarptı. Çevrediklerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine gelen sağlık ekiplerinin, karanlık nedeniyle cep telefonun ışığı ile kadının göz bebeklerini kontrol ettiği görüldü. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı kadın, Nusaybin Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada acil servisi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Akdeniz, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Halime Akdeniz\'in cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün sabah saatlerinde, yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verilirken, kaçan traktör sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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