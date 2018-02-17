Kazada yaralanan kadın: Çocuklara iyi bakın, kaybolmasın

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Abant Tabiat Parkı yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3\'ü çocuk, 8 kişi yaralandı. Yaralanan Hatice Karakaş ambulansa taşınırken, kendisi gibi yaralanan çocukları için \"Çocuklara iyi bakın, kaybolmasın\" dedi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu Ömerler köyü mevkiinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Şenol Kökdemir (32) yönetimindeki 14 GA 135 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen polis memuru Mehmet Karakaş (46) yönetimindeki 81 FP 444 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Mehmet Karakaş ile yanındaki eşi Hatice, çocukları Mustafa Han ve Mehmet Furkan Karakaş ile diğer aracın sürücüsü Şenol Kökdemir, beraberindeki Derya Kökdemir, Gizem Büyükküpçü ile Mustafa Çağan Kökdemir isimli çocuk yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Hatice Karakaş, ambulansa taşındığı sırada, yaralı çocukları için \"Çocuklara iyi bakın, çocuklar kaybolmasın\" diedi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle karayolunda kontrollü olarak sağalanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

FOTOĞRAFLI