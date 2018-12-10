Kazada yaralanan kadın, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- KİLİS\'te torunuyla birlikte yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tahire Ateşmen (63) Gaziantep\'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza 5 Aralık Çarşamba günü Öncüpınar Mahallesi\'nde meydana geldi. İ.T. yönetimindeki 79 DL 911 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tahire Ateşmen ile 6 yaşındaki torununa çarptı. Hafif yaralanan çocuk ayakta tedavi edilirken, ağır yaralanan Tahire Ateşmen ise Kilis\'teki ilk müdahale sonrası Gaziantep\'te özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakın ünitesinde 5 gündür tedavi gören kadın, bu sabah yaşamını yitirdi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Tahire Ateşmen\'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından memleketi Kilis\'te toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Tahire Ateşmen ve toruna çarpan İ.T. olay günü ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



FOTOĞRAFLI