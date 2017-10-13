Kazada yaralanan çocuk, 6 gün sonra yaşamını yitirdi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı bisikletli 8 yaşındaki Berat Hamleci, kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, geçen Cuma günü D-755 karayolu Cumayanı Köyü mevkiinde meydana geldi. Görev yaptığı İstanbul\'dan memleketi Karabük\'e giden doktor Yunus Y. yönetimindeki 34 VS 0184 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Hamleci\'ye çarptı. Kazada, Hamleci yaralandı. Doktor Yunus Y., yaptığı ilk müdahalenin ardından Berat Hamleci\'yi otomobiliyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Buradaki müdahalenin ardından da Hamleci, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Berat Hamleci, bugün, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Hastane morgundan ailesi tarafından alınan Berat Hamleci\'nin cenazesi, akşam saatlerinde Karabük\'e getirildi. Cumayanı Köyü Camiinde akşam namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamleci, Armağan Mahallesi\'nde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI