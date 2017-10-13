T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kazada yaralanan çocuk, 6 gün sonra yaşamını yitirdi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı bisikletli 8 yaşındaki Berat Hamleci, kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

13 Ekim 2017 00:34

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı bisikletli 8 yaşındaki Berat Hamleci, kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, geçen Cuma günü D-755 karayolu Cumayanı Köyü mevkiinde meydana geldi. Görev yaptığı İstanbul\'dan memleketi Karabük\'e giden doktor Yunus Y. yönetimindeki 34 VS 0184 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Hamleci\'ye çarptı. Kazada, Hamleci yaralandı. Doktor Yunus Y., yaptığı ilk müdahalenin ardından Berat Hamleci\'yi otomobiliyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Buradaki müdahalenin ardından da Hamleci, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Berat Hamleci, bugün, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Hastane morgundan ailesi tarafından alınan Berat Hamleci\'nin cenazesi, akşam saatlerinde Karabük\'e getirildi. Cumayanı Köyü Camiinde akşam namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamleci, Armağan Mahallesi\'nde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜK DHAKARABÜKBerat HamleciKazaCuma günü D755Cumayanı KöyüGörevKarabükYunusVSKazada HamleciDoktor YunusKarabük EğitimAraştırma HastanesiBuradaki müdahaleninHamleci Zonguldak Bülent Ecevit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24