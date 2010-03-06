Kazada yaralanan asker şehit oldu

T24 - Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 19 askerden er Yıldırım Arat tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.



Akdizgin Tabur Komutanlığı'nda görev yapan askerleri taşıyan aracın Akdizgin köyü yakınlarında devrilmesi sonucu yaralanan 22 yaşındaki er Yıldırım Arat 9 gündür tedavi gördüğü GATA'da bu sabah hayatını kaybetti.



Kazanın yaşandığı gün terhisine 4 gün kaldığı öğrenilen şehit asker Arat'ın cenazesinin, bugün memleketi Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Koçyazı beldesine getirileceği bildirildi.



Şehit Arat'ın, Koçyazı Belde Belediye Başkanı Şaban Arat'ın oğlu olduğu öğrenildi.



Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 26 Şubatta askeri aracın Akdizgin köyü yakınlarında devrilmesi sonucu yaralanan 19 asker, Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

