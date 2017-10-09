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Kazada yaralanan alkollü sürücü: Arabama ne oldu ?

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'da 2

09 Ekim 2017 15:57

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da 2.28 promil alkollü 29 yaşındaki Mustafa E., otomobili ile kaza yapınca yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla aracından çıkarılan Mustafa E.\'nin hastaneye kaldırılmadan önce otomobiline bakarken, \"Arabama ne oldu, bunu kim yaptı ?\" diye sordu.
Kaza, bu sabah, Akçaalan Mevkii\'ndeki virajda meydana geldi. İlçe merkezinde arkadaşları ile sabaha kadar eğlenen inşaat teknisyeni Mustafa E., Turgutreis Mahallesi\'ndeki evine dönmek üzere 48 BA 326 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Mustafa E, virajda direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobiliyle kaldırıma çarptı, ardından takla atan araçla bir inşaat firmasının bahçesine düştü. Çevredekilerin yardımıyla aracından çıkarılan sürücü \"Arabama ne oldu, bunu kim yaptı\" dedi. Mustafa E., ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edilen Mustafa E. 2.28 promil alkollü çıktı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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