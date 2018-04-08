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Kazada yaralanan 9 yaşındaki Ahmet Yaser, ambulansa binmemek direndi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Fatma E

08 Nisan 2018 18:50

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Fatma E. ile oğlu Ahmet Yaser E. (9) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekibinden kaçan ve bir otoparkta güçlükle yakalanan Ahmet Yaser E., ambulansa binmemek için sağlık ekiplerine direnip, çığlıklar attı.
Kültür Mahallesi\'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma E. ile Ahmet Yaser E.\'ye otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü kaçarken, çevre sakinleri, hafif yaralanan anne ve oğlu için ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekipleri, anne ve oğlunu kontrol amaçlı acil servise götürmek istedi. Ancak bu sırada Ahmet Yaser E. kaçtı. Bir açık otoparkta güçlükle yakalanan küçük çocuk, ambulansa binememek için direndi, çığlıklar attı. Annesinin güçlükle ikna ettiği Ahmet Yaser E., ağlayarak bindiği ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Polis, kaçan aracın tespit edilip, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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