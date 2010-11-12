-KAZADA ŞEHİT OLAN ER AYAZ TOPRAĞA VERİLDİ KIZILCAHAMAM (A.A) - 12.11.2010 - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Er Muhammet Ayaz'ın cenazesi, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde toprağa verildi. Şehit askerler için Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından, Ayaz'ın cenazesi, Kızılcahamam'a bağlı Yıldırım Hacılar köyüne gönderildi. Köyde düzenlenen törene, şehidin annesi Medine ve babası Ömer Ayaz ile yakınları, Kızılcahamam Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkanı Coşkun Ünal, Ankara Jandarma Bölük Komutanı Tuğgeneral General Salim Olguner, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Erhan Patın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende bir konuşma yapan Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Çağlayan Bozkaya, şehit Ayaz'ın rütbelerin en yücesi olan şehitlik mertebesine eriştiğini belirterek, şöyle dedi: ''Aziz şehidimizin önünde saygıyla eğilmek, onu ebedi aleme uğurlarken kalplerimize gömdüğümüzü ifade etmek ve şahadet töreni için toplandık. Tarihinin her döneminde Türk askeri bu bilinç ve ruhla hareket etmiş, vatanın bölünme bütünlüğünü korumuş, vatan savunması en güç koşullar altında nedeni ölüm dahi olsa sağlamıştır. Aziz şehidimiz kutsal hatıranı kalbimizde yaşatacağız. Mücadeleye bıraktığın yerde artan azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.'' Şehit Ayaz'ın cenazesi, törenden sonra kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.