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Kazada savrulan otomobilin kaldırımda çarptığı 2 çocuk yaralandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada savrulan otomobil, yaya kaldırımında yürüyen 2 ilkokul öğrencisine çarptı

05 Ekim 2018 19:18

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da iki otomobilin çarpıştığı kazada savrulan otomobil, yaya kaldırımında yürüyen 2 ilkokul öğrencisine çarptı. Ağır yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Dumlupınar Mahallesi Adiller Caddesi\'nde meydana geldi. Adiller Caddesi\'nden Zafer Tepe istikametine giden Erol Özatar idaresindeki 34 SY 9084 plakalı otomobil ile Adiller Caddesi\'ne çıkmak isteyen Ali Şan\'ın kullandığı 43 AE 190 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 43 AE 190 plakalı otomobil kaldırımda yürüyen ilkokul öğrencisi M.F.K. ve A.E.Ö.\'ye çarptıktan sonra aydınlatma direğine vurarak durdu. Kazada iki çocuk ağır yaralandı. Yaralı öğrenciler, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dumlupınar Üniversitesi  Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI
 

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