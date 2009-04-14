Kazada sabotaj izi bulunamadı

Kahramanmaraş'ta düşen BBP helikopterine ilişkin Alman uzmanların hazırladığı raporda, "Sabotaj yok" denildi.



BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili olarak Alman uzmanların hazırladığı kaza kırım ön raporunun "fazla bir şey ortaya koymadığını" ifade ederek, "Ama helikoptere sabotaj olmadığını görmemiz mümkün. Sabotaj ihtimali yok gibi bir şey" dedi.



Topçu, parti genel merkezinde, genel başkan yardımcıları Ahmet Şanverdi, Üzeyir Tunç, Mustafa Destici ve Hakkı Öznur ile düzenlediği basın toplantısında, Alman uzmanlara yaptırılan "kaza kırım raporu"nu açıkladı.



Kazanın olduğu 25 Marttan itibaren bir ekiple olay üzerinde çalıştıklarını ifade eden Topçu, kaza ile ilgili incelemeye "sivil bir el değsin diye parti olarak konusunda uzman Alman ekibi Türkiye'ye davet ettiklerini" söyledi.



Alman uzmanların olay yerinde yaptıkları ilk incelemenin ardından bir ön rapor hazırladığını, ancak kesin raporun birkaç hafta içinde çıkacağını bildiren Topçu, "Helikoptere sabotaj olmadığını görmemiz mümkün. Sabotaj ihtimali yok gibi bir şey" diye konuştu.

