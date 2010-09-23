Kazada patmaya hazır 5 bombayı yakalattı!

T24 - Uşak’ta meydana gelen kazada hayatını yitiren Yorgun adlı kişinin örgüt kuryesi olduğu belirtildi. Yorgun’un aracında cep telefonuyla patlatılmaya hazır 5 bomba bulundu. Kaza için rutin işlemleri yürüten görevliler, Yorgun’un cesedini muayene için soyunca kriptolu yazılar buldu. Yorgun’un aracı otoparka çekildi ve üstü brandayla örtüldü.



Uşak’ta dün hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Faik Yorgun’un aracından 5 kilogram (kg) A4 patlayıcı ve bunların birer kg. halinde kullanılmasını sağlayacak patlayıcı düzenekleri çıktı. Yapılan incelemede, Yorgun’un insan kaçakçılığı suçundan sabıkalı olduğu ve kullandığı aracı 15 gün önce satın aldığı anlaşıldı. Emniyet birimleri, inceleme sonunda, üzerinden kriptolu krokiler ve patlayıcıları ateşlemede kullanılacak fünye kabloları çıkan Yorgun’un örgüt üyesi olmadığı ancak kurye olarak kullanıldığı sonucuna ulaştı.



Yorgun’un istikametinin İzmir olduğu anlaşıldı. Patlayıcıların tesliminden sonra terör örgütünün kimlere ve nerelere saldırı düzenlemeyi amaçladığını belirlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaza, Uşak- Afyonkarahisar karayolunun 43. kilometresinde meydana geldi. Uşak yönüne giden Yorgun yönetimindeki 65 NS 309 plakalı beyaz renkli hafif ticari araç, hatalı sollama sonucu Veysel Devebacak’ın kamyonuna çarptı. Yorgun yaşamını yitirdi, Devebacak yaralandı.





Kriptolu krokiler bulundu



Yorgun’un Hakkari Yüksekova nüfusuna kayıtlı olduğu ve daha önce insan kaçakçılığı suçundan hapis yattığı anlaşıldı. Kazadan sonra otoparka çekilen otomobilde, özel eğitimli köpekler yardımıyla yeniden inceleme yapıldı. Yaklaşık iki saat süren arama sonucunda araçta mukavva bir kutu içine gizlenmiş patlayıcı ve krokiler bulundu.

Araçta her biri bir binayı çökertmeye yetecek miktardaki 5 kilogramlık patlayıcının her bir kilosu için ayrı düzenek hazırlanmış olması, kısa süre içerisinde 5 ayrı noktada eylem yapılacağını ortaya koydu.



Yorgun’un kurye olarak kullanıldığı değerlendirmesi yapıldı. Emniyet, hedefteki kentin İzmir olduğunu belirledi. Bunun üzerine, orgun’un patlayıcıları kimlere götürdüğü, patlayıcıları teslim alacak örgüt mensuplarının kimleri ve nereleri hedef aldığı konusunda kapsamlı çalışma başlatıldı.



Güvenlik güçleri, bombaların terör örgütünce İzmir, Manisa, Aydın, Muğla gibi illerden birine veya birkaçına ulaştırılmaya çalışıldığı iddiasını da araştırıyor. Malzemelerin PKK’ya ait olduğu ve Kuzey Irak’tan getirildiği de iddia edildi. Yorgun’un üzerinde bulunan cep telefonu kartları ve hafıza kartlarının da incelenmek üzere Ankara’daki Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiği öğrenildi.





