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Kazada otomobilde sıkışan kadını çevredekiler kurtardı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, minibüsle çarpışan otomobildeki Nilüfer Kaya (26), oturduğu koltuk ile aracın ön bölümü arasında sıkıştı

09 Eylül 2018 17:08

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, minibüsle çarpışan otomobildeki Nilüfer Kaya (26), oturduğu koltuk ile aracın ön bölümü arasında sıkıştı. Çevredekilerin sıkıştığı yerden yaralı çıkardığı Kaya, hastanede tedaviye alındı. 
Kaza, öğle saatlerinde, Yüksekova- Van yolu üzerindeki otogar yakınlarında meydana geldi. Hakkari\'den Yüksekova\'ya giden Hekim Tetik yönetimindeki 38 RD 773 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İrfan Durmazer\'in kullandığı 30 S 2304 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, sürücü Hekim Tetik yaralanmazken, otomobildeki Nilüfer Kaya ise sıkıştı. Çevredekiler, araca koşup, Kaya\'yı sıkıştığı yerden yaralı çıkardı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Nilüfer Kaya\'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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