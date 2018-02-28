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Kazada otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, TIR'ın çarpıp kaçtığı öne sürülen otomobil refüjdeki aydınlatma direğine vurdu

28 Şubat 2018 17:31

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, TIR\'ın çarpıp kaçtığı öne sürülen otomobil refüjdeki aydınlatma direğine vurdu. Kazada, otomobil sürücüsü Muharrem Kaş (42), yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında, Denizli- Aydın karayolunun Sultanhisar Ünivesite durağı yakınlarında meydana geldi. Sultanhisar\'dan Aydın yönüne giden Muharrem Kaş\'ın kullandığı 09 KY 057 plakalı otomobile, görgü tanıklarının ifadesine göre, arkadan gelen bir TIR çarpıp kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, savrulup, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Hurdaya dönen otomobilin sıkışarak yaralanan sürücüsü Kaş, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ve AKS 110 ekipleri tarafından kurtarıldı. Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kaş, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, olayın ardından kaçan TIR\'ın plakasının tespit edilip, şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

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